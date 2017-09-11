Стеклянный купол и окно медиацентра в «Зарядье» повредили вандалы

Вандалы повредили конструкции стеклянной коры, медиацентра и зеленые насаждения в парке «Зарядье», рассказал директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина

«Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие, — отметила она. — Треснуло также световое окно на крыше павильона «Медиацентр». Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом».

Опасаться осколков посетителям не стоит. Стекла состоят из нескольких слоев, скрепленных между собой специальной полимерной пленкой.

Восстановить поврежденные элементы планируется в кратчайшие сроки, однако это будет непросто. «Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его», — добавила Галина Гордюшина.

В свою очередь директор парка Павел Трехлеб призвал уважать чужой труд и относиться бережнее к природе: «Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть „Зарядье“ к Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок. И конечно, всем нам — разработчикам, строителям, сотрудникам „Зарядья“ — очень обидно видеть подобное халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции. Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас».

Парк «Зарядье» открыли в рамках празднования Дня города 9 сентября. Право первыми посетить его получили столичные школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. Для остальных посетителей парк открыли утром 11 сентября.

Стеклянная кора частично накрывает большой амфитеатр, на крыше которого расположен сад. Это крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция без ограждающих стен, только с восточной стороны она соединяется с концертным залом. Ее площадь составляет 8,7 тысячи квадратных метров. Благодаря 150 солнечным батареям температура воздуха под корой на несколько градусов выше, что позволяет выращивать теплолюбивые растения.

Кроме того, именно здесь расположена одна из главных видовых площадок парка. Поэтому, несмотря на сложные технические конструкции, объект доступен для всех желающих.