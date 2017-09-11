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РИА Новости

В Таиланде под окнами отеля нашли мертвой россиянку

В Таиланде погибла россиянка
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Под окнами отеля в Паттайе нашли тело российской туристки, которая, предположительно, упала с балкона. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы.
Как рассказал изданию шеф полиции, 28-летняя женщина могла разбиться, упав с шестого этажа. Отмечается, что стражи порядка нашли тапочек погибшей на балконе.
Полицейские допросили второго постояльца номера, однако ему неизвестно, по какой причине произошел инцидент. Сообщается, что правоохранительные органы уже сообщили о случившемся в российское посольство, родственников женщины также уведомили о ее гибели.
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