В Таиланде под окнами отеля нашли мертвой россиянку

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости . Под окнами отеля в Паттайе нашли тело российской туристки, которая, предположительно, упала с балкона. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы

Как рассказал изданию шеф полиции, 28-летняя женщина могла разбиться, упав с шестого этажа. Отмечается, что стражи порядка нашли тапочек погибшей на балконе.

Полицейские допросили второго постояльца номера, однако ему неизвестно, по какой причине произошел инцидент. Сообщается, что правоохранительные органы уже сообщили о случившемся в российское посольство, родственников женщины также уведомили о ее гибели.