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Блогер Лапшин пытался совершить самоубийство
Блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за незаконное посещение Нагорного Карабаха, пытался совершить самоубийство, сообщает «Интерфакс».
Помощник президента Азербайджана Али Гасанов рассказал, что Лапшин пытался совершить самоубийство накануне помилования. Надзиратели успели предотвратить суицид. Блогеру оказана медицинская помощь.
В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Лапшина. В июле 2017 года блогера приговорили к трем годам заключения за посещение Нагорного Карабаха.
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