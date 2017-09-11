Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым, в котором они упоминали «корзинку с колбасой».

«Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь взял эпиграфом к «Ревизору»: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

В расшифровке переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и Улюкаева, которую зачитали 5 сентября в суде, упоминалась «корзинка с колбасой». По данным следствия, этот разговор состоялся в офисе "Роснефти", где Улюкаев получил взятку в $2 млн В стенограмме Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах, но девять раз упоминают корзинку. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. По версии СК, полученная им взятка являлась благодарностью за ранее выданное Минэкономразвития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".