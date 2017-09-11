Около офиса адвоката режиссера Учителя сгорели две машины



Две машины сгорели рядом с офисом Константина Добрынина — адвоката режиссера Алексея Учителя . Как сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах, рассматривается версия поджога.

"В Староконюшенном переулке рядом с офисом адвокатской конторы адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. Причины происшествия устанавливаются. Одной из версий рассматривается поджог", — сказал собеседник агентства.



На фото, выложенных в сети Добрыниным, есть изображение с надписью "За Матильду гореть".





В ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания по этому адресу.