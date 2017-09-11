Журналист рассказал на суде по делу Улюкаева о его игре в бильярд с Сечиным

На заседании в понедельник, 11 сентября, был допрошен специальный корреспондент издания Life Александр Юнашев, освещавший саммит БРИКС в октября 2016 года. На этом мероприятии, проходившем в индийском штате Гоа, по версии следствия, Улюкаев потребовал у Сечина деньги.

«Я выхожу в холл и чудо, вижу кто-то играет в бильярд. Подхожу ближе, вижу, что это глава ВТБ Костин и Игорь Иванович Сечин. Рядом с ними стоял Алексей Валентинович Улюкаев. Сначала их решили снять издалека, потом подошли и спросили: на что играете. Вроде Костин сказал, что играют «на нефтяные вышки»», — рассказал суду свидетель.

Также дал показания замминистра экономического развития, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков . Ведомство выступает продавцом при приватизации федерального имущества. Свидетель рассказал о сделке по «Башнефти» . По его словам, агентом был « ВТБ Капитал », который структурировал процедуру и подбирал оценщиков. Заявка на покупку поступила только от «Роснефти», отметил Пристансков, добавив, что эта компания заплатила больше суммы оценки, а об изменении позиции Улюкаева ничего не знает. Гособвинение ссылается на его публичные высказывания о недопустимости участия компании Сечина в приватизации «Башнефти».

После главы Росимущества был допрошен гендиректор «ВТБ-Капитал» Алексей Яковицкий , который рассказал, что было разработано две схемы продажи акций «Башнефти»: через биржу или одним лотом стратегическому инвестору. Второй вариант позволял получить максимальную цену от сделки, отметил свидетель. Предложения о покупке госпакета направлялись «Лукойлу» , «Татнефтегазу», ННК и «Роснефти». Ни о каких ограничениях, установленных на участие госкомпаний, Яковицкому не известно.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».