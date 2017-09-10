У берегов Греции затонул танкер с мазутом



В Сароническом заливе недалеко от греческого порта Пирей затонул танкер «Агия Зони II» 11763, на борту которого находилось 2,2 тыс. тонн мазута и 370 тонн морского газойля, самолет береговой охраны зафиксировал загрязнение моря нефтепродуктами, сообщило охранное ведомство. Танкер затонул юго-юго-западнее островка Аталанти, между Пиреем и островом Саламина, где судно стояло на якоре после того, как отплыло от нефтеперерабатывающих заводов «Аспропиргос», передает РИА «Новости»

В береговой охране также сообщили, что двоих из 11 членов экипажа спас патрульный катер.



О чрезвычайном происшествии в Единый координационный поисково-спасательный центр рано утром в воскресенье сообщило находящееся в этом районе судно.



Позднее отправленный в район ЧП самолет береговой охраны сообщил о загрязнении моря в районе кораблекрушения нефтепродуктами. На данный момент управление порта Пирей сообщает, что для локализации загрязнения морской среды установлены плавающие барьеры, водолазы герметизируют судно.



Капитан и старший механик затонувшего танкера доставлены в Центральный порт Пирея, где были арестованы, однако впоследствии отпущены по распоряжению прокурора.



Напомним, в марте 2012 года у берегов Греции затонул танкер с 1 тыс. 800 тоннами нефти.