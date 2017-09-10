СМИ: во Франции неизвестные застрелили четырех человек на вокзале

На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей, сообщает Le Parisien

Aucun suspect en fuite, levage partiel du dispositif de sécurité, l'identification des victimes se poursuit dans la gare. #Noyon pic.twitter.com/gE1eJqePkT— terence ken (@edgard_ken) 10 сентября 2017 г.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшие — местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По данным СМИ, четвертая жертва — друг семьи.



По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось сбежать. Он объявлен в розыск.



Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.