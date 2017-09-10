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СМИ: во Франции неизвестные застрелили четырех человек на вокзале

Во Франции застрелили людей на вокзале
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На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей, сообщает Le Parisien.
Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшие — местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По данным СМИ, четвертая жертва — друг семьи.
По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось сбежать. Он объявлен в розыск.
Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.
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Le Parisien
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