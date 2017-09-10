Невероятные кадры действия разрушительного урагана "Ирма", который уже опустошил территорию ряда стран Карибского бассейна, распространили в соцсетях пользователи, оказавшиеся в этот момент на Багамских островах.



"Ирма" оказалась настолько мощной, что "втянула" и забрала с собой воду у побережья. Сначала пользователи высказывали мнение, что на Багамах случился "отлив океанской воды", а жителям и гостям популярного у туристов острова нужно немедленно эвакуироваться из-за возможного наступления цунами. Однако, по словам очевидцев, в столь редком явлении оказался виновен ураган "Ирма", который может стать одним из самых разрушительных в истории.



Несколько пользователей Twitter сетуют, что вода, кажется, попросту "испарилась" во время урагана "Ирма". На кадрах видны морские раковины, лежащие на влажном, скалистом песке, буйки и доки без воды под ними. В этих видеороликах океанская вода не видна — даже за горизонтом.



"Я сейчас в недоумении … Это Лонг-Айленд, Багамские острова, и океанская вода пропала!", — написал пользователь Twitter @Kaydi_K, разместивший видео.



По данным The Washington Post, в центре шторма возникло низкое давление, которое поднимает воду вверх. "Благодаря низкому давлению в центр урагана всасывается воздух, а когда оно действительно низкое, то может изменить форму поверхности океана", — объясняет обозреватель издания, добавляя, что "когда шторм тянет воду к центру, она отрывается от океана".



Впрочем, отмечает The Time, некоторые пользователи предположили, что исчезнувшая вода действительно может указывать на приближение мощного цунами, однако это не так. Уэйн Нили, эксперт Департамента метеорологии Багамских островов, написал в Facebook, что это явление ранее происходило во время урагана, поразившего остров Аклинс на Багамах в 1936 году. Он также предупредил, что вода скоро вернется — и жители должны быть осторожны, так как "ее возвращение может быть мощным". "Иногда вода возвращается с еще большей яростью", — констатировал эксперт.





Ураган "Ирма" прошел через Багамы в пятницу и на минувшей неделе ударил по другим карибским островам. Шторм четвертой категории достиг в воскресенье утром Флориды, и, как ожидается, продвинется на западное побережье штата со скоростью около 215 километров в час. На юго-востоке Соединенных Штатов "ожидаются наводнения на территории в несколько сот километров побережья из-за действия потенциально смертельного шторма", — предупредила в свою очередь Национальная метеорологическая служба (NWS) США.



Как сообщает Reuters со ссылкой на энергетическую компанию Florida Power & Ligh, около 1,3 миллиона домов и предприятий остались без электричества во Флориде, после того, как "Ирма" ворвалась в южную часть штата в воскресенье.



В субботу ураган, что называется, "по касательной" обрушился на часть Кубы. Порывы ветра в провинции Камагуэй достигали 260 км/ч. Как отмечает AFP , Ирма является первым с 1932 года ураганом такой силы, который непосредственно затронул территорию Кубы. Волны высотой до 11 метров ударили по домам и туристическим объектам вдоль побережья Гаваны в воскресенье утром, достигнув знаменитых отелей, таких как Копакабана, чьи постояльцы были эвакуированы вместе с жителями затопленных кварталов. Кроме того, в воскресенье ураган, ослабев до третьей категории, прошелся и по популярному курорту Варадеро. Обошлось без разрушений — местные жители и туристы ощущали сильные порывы ветра.

"Наша предварительная оценка ущерба в Варадеро заключается в том, что он в основном был нанесен металлическим конструкциям, подвесным потолкам и некоторым зданиям", — заявила в воскресенье в интервью государственному телевидению Кубы Тереза Рохас Монзон, глава департамента гражданской обороны в провинции Матансас, где находится курорт.