

Президент США Дональд Трамп благословил всех в своем твиттере в связи с надвигающимся ураганом "Ирма".

"Береговая охрана США, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, а также храбрые люди со стороны федеральных и региональных властей готовы. Вот-вот придет "Ирма". Да благословит Господь всех", — написал Трамп.



Ранее американский президент провел с министрами по подготовке к урагану "Ирма".



Как ожидается, ураган обрушится на территорию штата Флорида утром 10 сентября.