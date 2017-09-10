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Пограничное судно КНДР задержало российскую яхту "Надежда"
Фото: яхт-клуб "Семь футов"
Северокорейское пограничное судно задержало приморскую яхту "Надежда", которая вышла из Владивостока на международную регату, сообщает ТАСС.
В настоящее время в яхт-клубе "Семь футов", к которому принадлежит яхта, выясняют обстоятельства инцидента.
Согласно информации, полученной с "Надежды", яхта движется в сторону КНДР с двумя вооруженными охранниками на борту.
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