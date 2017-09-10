

Северокорейское пограничное судно задержало приморскую яхту "Надежда", которая вышла из Владивостока на международную регату, сообщает ТАСС

В настоящее время в яхт-клубе "Семь футов", к которому принадлежит яхта, выясняют обстоятельства инцидента.



Согласно информации, полученной с "Надежды", яхта движется в сторону КНДР с двумя вооруженными охранниками на борту.