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Пограничное судно КНДР задержало российскую яхту "Надежда"

Северокорейские пограничники задержали российскую яхту
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Северокорейское пограничное судно задержало приморскую яхту "Надежда", которая вышла из Владивостока на международную регату, сообщает ТАСС.
В настоящее время в яхт-клубе "Семь футов", к которому принадлежит яхта, выясняют обстоятельства инцидента.
Согласно информации, полученной с "Надежды", яхта движется в сторону КНДР с двумя вооруженными охранниками на борту.
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ИТАР-ТАСС
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