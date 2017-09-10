Ураган «Ирма» обрушился на Гавану

Действующий в районе Карибского бассейна ураган «Ирма» обрушился на Кубу. Как передает ТАСС, многометровые волны обрушились в субботу, 9 сентября, на гаванскую набережную Малекон. Восьмикилометровая набережная и прилегающие к ней улицы закрыты для автотранспорта и безлюдны.

Эпицентр урагана не подходил к Гаване ближе чем на 200 километров, однако в городе весь день дул шквалистый ветер и шел сильный дождь. Многие прибрежные районы оказались подтоплены. Во многих районах города прекращена подача электроэнергии, телефонная связь работает с перебоями. За несколько дней до приближения «Ирмы» сотрудники коммунальных служб провели подготовительные работы. Из прибрежных зон эвакуированы около 10 тысяч человек. Аэропорт Гаваны имени Хосе Марти закрыт.

Ураган достиг территории Кубы в районе острова Кайо-Романо на севере центральной провинции Камагуэй. На тот момент у него была пятая категория по шкале Национального центра предупреждения ураганов США. В субботу «Ирма», ослабев до третьей категории, прошла по северу страны, причинив серьезный ущерб туристической инфраструктуре на островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Все туристы были заблаговременно эвакуированы. Сильнее всего пострадали провинции Камагуэй и Сьего-де-Авила. Ураган вырывал с корнем деревья, валил опоры линий электропередачи, срывал крыши с домов.

Метеорологи утверждают, что ураган подобной силы впервые обрушился на Кубу с 1932 года. Однако, по предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать.

В настоящее время ураган движется к юго-восточным штатам США.