Губернатор Флориды об отказывающихся эвакуироваться из-за урагана: вы не выживите

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт заявил, что отказывающиеся эвакуироваться из-за урагана «Ирма» не смогут пережить удар стихии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции. По его словам, Флорида «никогда не видела ничего похожего на ураган „Ирма“.

»Вы не сможете пережить эту штормовую волну. Если вам приказали эвакуироваться, вам надо немедленно уходить», — цитирует Скотта The Independent

Он отметил, что, когда стихия ударит по региону, никто уже не сможет спасти тех, кто откажется от эвакуации.

«Помните, как только ураган начнётся, экстренные службы не станут вас спасать», — заключил губернатор.

Ранее губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила режим чрезвычайной ситуации в штате в связи с надвигающимся ураганом «Ирма».