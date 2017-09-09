При столкновении двух автомобилей в Крыму погибли четыре человека

В районе села Воронцовка в Красноперекопском районе Крыма в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщает «Крыминформ»

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по республике, авария произошла около 19.00, столкнулись Subaru и Daewoo Lanos.

По предварительной информации, все погибшие находились в машине Daewoo.

"В автомашине Subaru три человека — водитель, женщина-пассажир и шестилетний ребенок — получили тяжелые травмы. Все они госпитализированы", — сказали в полиции Крыма.

Как передает РИА «Новости», водитель Subaru вышел на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.