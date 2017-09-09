В Киеве у посольства Болгарии нашли пакет с патронами

Боец Национальной гвардии во время патрулирования обнаружил у посольства Болгарии в Киеве подозрительный пакет, в котором оказались патроны, сообщается на странице в Facebook воинской части Нацгвардии, боец которой охранял дипучреждение.



Сообщается, что находка была обнаружена накануне на тыльной стороне у забора дипучреждения. Вскоре удалось установить, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7,62 миллиметра).



"Гвардеец военной части 2260 по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств младший сержант Владислав Кривобок во время выполнения служебных обязанностей по охране посольства Республики Болгария в Украине на тыльной стороне возле забора обнаружил подозрительный пакет белого цвета… После прибытия наряда полиции было установлено, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7,62 миллиметра)", — говорится в сообщении.