Кандидата в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» удалили с одного из участков в Дорогомилове, передает ТАСС

По словам председатель Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, он напал на членов избирательной комиссии, нанес побои и покусал их.

Горбунов также сообщил, что из района Марьино поступают сообщения о подозрении в голосовании по разнарядке.

"Группа из пяти человек в сопровождении наблюдателей фотографируется у стенда УИК. Выясняется: голосовала семья из четырех человек, на память решили сфотографироваться рядом с плакатом с кандидатом", — пояснил Горбунов.

Он добавил, что это фото тут же выкладывается организованно в интернет, как голосование группой.

"Хорошо, бдительность", — пошутил Горбунов.

Председатель добавил, что в Мещанском районе один из кандидатов устроил скандал, потому что ему не разрешили присутствовать при голосовании на дому.

Выборы органов местного самоуправления проходят в воскресенье, 10 сентября. Голосование продлится до 20:00, после чего избирательная комиссия начнет подсчет голосов.