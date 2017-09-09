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В районе "Москва-Сити" произошел пожар
Пожар произошел в районе возводящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости.
У меня тут #МоскваСити #горит. pic.twitter.com/GpW5DBiZ7R— ю⃝л⃝и⃝я⃝ (@Zvezda_Julia) 9 сентября 2017 г.
От конструкции поднимаются клубы густого черного дыма. На место прибыли пожарные расчеты, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены.
Как передает корреспондент РИА Новости, загорелись два газовых баллона. В то же время в столичном ГУ МЧС сообщили, что на стройплощадке на площади 20 квадратных метров горели пенопласт и строительный мусор. Спасатели уточняют, есть ли пострадавшие.
В настоящее время пожарные проливают место возгорания, сам пожар ликвидирован. Движение в районе стройки по-прежнему ограничено. На месте происшествия находится порядка 10 машин спецтехники, полиции, ГИБДД.
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