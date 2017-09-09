Модели, пострадавшей при взрыве в Киеве, ампутировали ногу

Девушке, находившейся в салоне автомобиля, который взорвался в центре украинской столицы, ампутировали ногу. Врачи борются за ее жизнь. Девушке, госпитализированной после взрыва в центре Киева, ампутировали ногу, сообщает УНН со ссылкой на источники в экстренных службах. Состояние пострадавшей оценивается, как тяжелое, врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания. Ребенок, находившийся в том же автомобиле, получил травмы различной степени тяжести и ожоги лица первой и второй степени.

Как выглядела модель Dior Наталья Кошель до взрыва авто в Киеве: https://t.co/VpIdqsnqv0 pic.twitter.com/qXt3DdJThK— Life | Новости (@lifenews_ru) 9 сентября 2017 г.

Вечером восьмого сентября на пересечении улицы Бассейной и площади Бессарабской возле стадиона Арена Сити взорвался автомобиль, в котором находились три человека. Водитель транспортного средства гражданин Грузии Тимур Махаури, имевший связи в чеченских криминальных кругах, скончался на месте.

Пассажирка машины по сообщениям СМИ, является моделью, представляющей бренд дома Dior. Мощность взрывного устройства составляло от 600 грамм до одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Правоохранительные органы Украины завели дело по статье Убийство. Следствие рассматривает все версии преступления.