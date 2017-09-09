Появилось видео падения стены кинотеатра в Балашихе

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован момент падения стены кинотеатра в подмосковной Балашихе. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как внезапно кирпичная стена обрушивается на палатки, сообщает Life

Накануне в Балашихе на улице Фадеева 2 около 11 часов дня обрушилась стена здания кинотеатра «Союз», которое по назначению уже не используется. На первом этаже находятся торговые ряды. Стена кинотеатра обрушилась во время реконструкции здания.

В результате происшествия пострадало восемь человек, среди них один семилетний ребенок, получивший множественные открытые переломы и черепно-мозговую травму. Три человека были госпитализированы.

По данному факту СК уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).