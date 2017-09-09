Пассажирку в аэропорту Домодедово сняли с рейса Москва-Красноярск за дебош

В аэропорту Домодедово пассажирка была снята с рейса Москва-Красноярск за дебош. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово 9 сентября 2017 г. поступило сообщение от командира воздушного судна сообщением Москва-Красноярск о том, что он принял решение о снятии пассажирки, которая нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью», — сказала И. Волк.



Она добавила, что когда сотрудники полиции поднялись на борт воздушного судна, чтобы снять с самолета женщину, она укусила одного из сотрудников полиции за руку.



«Женщина доставлена в дежурную часть. В настоящее время гражданка направлена на медицинское освидетельствование. Выясняются все обстоятельства происшествия», — заключила И. Волк.