В сети появилось видео взрыва автомобиля в центре Киева

На видеохостинге YouTube появилась видеозапись с одной из камер наблюдения в центре Киева, которая зафиксировала момент взрыва автомобиля в центре украинской столицы.

На записи видно, что автомобиль Toyota Camry медленно двигался в плотном потоке машин, как внезапно произошел взрыв.

Очевидцы происшествия сразу после взрыва попытались помочь находившимся в автомобиле людям.

Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в центре Киева 8 сентября погиб уроженец Чечни Тимур Махаури, который ранее воевал в составе чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура против ополченцев непризнанных Донецкой и Луганской народных республик на территории Донбасса. Кроме того, СМИ сообщили, что пострадавшей в результате взрыва автомобиля в центре Киеве оказалась модель Dior.