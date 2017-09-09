В МЧС рассказали подробности об аварии с поездом и грузовиком в Югре



Вагоны пассажирского поезда сообщением Адлер — Нижневартовск не сошли с рельсов после столкновения с грузовой автомашиной КамАЗ на железнодорожном переезде в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ

"Схода вагонов нет", — сказал собеседник агентства.



Ранее источник в экстренных службах ХМАО сообщил РИА Новости, что десять человек, в том числе трое детей, пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Нижневартовском районе.