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В МЧС рассказали подробности об аварии с поездом и грузовиком в Югре

Пассажирский поезд из Адлера столкнулся с грузовиком
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Вагоны пассажирского поезда сообщением Адлер — Нижневартовск не сошли с рельсов после столкновения с грузовой автомашиной КамАЗ на железнодорожном переезде в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"Схода вагонов нет", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в экстренных службах ХМАО сообщил РИА Новости, что десять человек, в том числе трое детей, пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Нижневартовском районе.
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