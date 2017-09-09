В США в штате Алабама ввели режим ЧС из-за урагана «Ирма»

Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила о введении режима ЧС из-за урагана «Ирма». Об этом сообщается на сайте губернатора.

«Алабама должна быть готова к тому, что шторм может прийти к нам. Мы также должны быть готовы помочь другим штатам. Я нахожусь в постоянном контакте с группой спасателей для контроля любой потенциальной угрозы. В связи с этим я объявляю режим ЧС «, — заявила она.

Ранее в посольстве России сообщили, что все российские туристы, находившиеся на островах на севере Кубы, эвакуированы в безопасные зоны в курортном городе Варадеро.

В посольстве добавили, что диппредставительство пристально следит за развитием ситуации с ураганом «Ирма»