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В США в штате Алабама ввели режим ЧС из-за урагана «Ирма»
Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила о введении режима ЧС из-за урагана «Ирма». Об этом сообщается на сайте губернатора.
«Алабама должна быть готова к тому, что шторм может прийти к нам. Мы также должны быть готовы помочь другим штатам. Я нахожусь в постоянном контакте с группой спасателей для контроля любой потенциальной угрозы. В связи с этим я объявляю режим ЧС «, — заявила она.
Ранее в посольстве России сообщили, что все российские туристы, находившиеся на островах на севере Кубы, эвакуированы в безопасные зоны в курортном городе Варадеро.
В посольстве добавили, что диппредставительство пристально следит за развитием ситуации с ураганом «Ирма»
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