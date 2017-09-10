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Ураган "Ирма" обрушился на Флориду
Фото: AP Photo / Carlos Giusti
Ураган "Ирма" обрушился на остров Марко рядом с юго-западным побережьем американского штата Флорида. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.
Ранее метеослужба США сообщила, что категория опасности урагана "Ирма" снизилась с четвертой до третьей категории (наивысший — пятый) при приближении к южной границе США и штату Флорида. Максимальные порывы ветра в данный момент достигают скорости 115 миль в час (185 км/час).
This is crazy! #Hurricane #Irma is whipping this #crane around like a toy in #Miami, #Florida! #HurricaneIrma pic.twitter.com/tTxpHPgI7A— Wes Callison (@WesCallisonTNN) 10 сентября 2017 г.
По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
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