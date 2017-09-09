Штат Нью-Йорк согласился выплатить 22 млн долларов семье российского боксера

Американский суд одобрил соглашение между властями штата Нью-Йорк и семьей российского боксера Магомеда Абдусаламова . Соглашение одобрено судьей Джанетт Родригес-Морик. Власти штата выплатят семье боксера 22 млн долларов, передает ТАСС

В 2014 году семья Абдусаламова подала иск на 100 млн долларов, обвинив власти штата и руководство Атлетической комиссии штата Нью-Йорк в том, что бой не был вовремя остановлен и боксер получил необратимые повреждения головного мозга.

Жена боксера Баканей Абдусаламова заявила, что готова все отдать, если бы это позволило ей «видеть Магомеда таким, каким он был раньше». «Но это так не работает, на эти деньги нельзя купить счастье, которое у нас было», — заявила она. Абдусаламов парализован с правой стороны. Он не может говорить, речь ограничена бормотанием.

