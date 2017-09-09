СМИ сообщили о возможном падении метеорита в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сообщили о падении неизвестного небесного тела, которое могло являться метеоритом, сообщает портал «Живая Кубань» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что летящий «огненный шар» был замечен жителями всего края, при этом неопознанное тело пролетело с южной части небосвода на северную.

«Сейчас нахожусь рядом с «Мостом поцелуев» в Краснодаре, огромный огненный шар пролетел по направлению к Тургеневскому мосту», — цитирует портал свидетеля произошедшего Анастасию.

При этом она отметила, что «шар медленно падал, а затем пропал».