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СМИ сообщили о возможном падении метеорита в Краснодарском крае
В Краснодарском крае сообщили о падении неизвестного небесного тела, которое могло являться метеоритом, сообщает портал «Живая Кубань» со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что летящий «огненный шар» был замечен жителями всего края, при этом неопознанное тело пролетело с южной части небосвода на северную.
«Сейчас нахожусь рядом с «Мостом поцелуев» в Краснодаре, огромный огненный шар пролетел по направлению к Тургеневскому мосту», — цитирует портал свидетеля произошедшего Анастасию.
При этом она отметила, что «шар медленно падал, а затем пропал».
В августе астрономы Европейского космического агентства сообщили, что астероид 2012 TC4 размером от 15 до 30 метров 12 октября этого года пройдёт на расстоянии около 44 тыс. км от Земли.
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