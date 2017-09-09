СМИ: При взрыве в Киеве пострадала всемирно известная модель Dior

При взрыве автомобиля в Киеве в пятницу, 8 сентября, пострадала всемирно известная модель, представлявшая бренд Dior. Об этом сообщает телеканал "Украина" со ссылкой на подругу девушки.





"Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior", — цитирует ее ТАСС

Фамилия пострадавшей не уточняется.



Судя по всему, речь идет о пассажирке взорванного автомобиля. Ранее сообщалось, что она была госпитализирована в тяжелом состоянии с серьезными травмами конечностей и ожогами. Водитель машины — гражданин Грузии и уроженец Чечни Тимур Махаури — погиб. Кроме того, в салоне находился ребенок. Он также был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.



По данным пресс-секретаря МВД Украины Андрея Шевченко, Махаури ранее служил в зоне АТО в Донбассе в качестве добровольца. Также он сообщил, что причиной взрыва стало заложенное взрывное устройство.