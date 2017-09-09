Осужденный в США за киберпреступления Селезнев признал вину по двум другим делам

Россиянин Роман Селезнев , осужденный в США за кражу данных кредитных карт и личной информации, признал себя виновным по двум другим уголовным делам, связанным с расследованием схемы кражи личных данных на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский минюст.

33-летний сын депутата Госдумы Валерия Селезнева признал себя виновным в том, что участвовал в схеме рэкета, а также в сговоре с целью совершения банкротства. Обвинительные документы были поданы в федеральные суды в Неваде и Джорджии.

Ранее сообщалось, что Селезнев вновь предстал перед американским судом в штате Джорджия. В отношении него были выдвинуты федеральные обвинения в кибермошенничестве, связанным со взломом и кражей банковских данных в 2008 году у процессинговой компании RBS Worldpay, расположенной в Атланте.

По мнению обвинения, Селезнев получил два миллиона долларов после того, как хакеры похитили более девяти миллионов долларов из 2100 банкоматов по всему миру.

В Сиэтле 21 апреля суд приговорил Селезнева к 27 годам лишения свободы по обвинению в кибермошенничестве.

19 апреля сообщалось, что Селезнев написал покаянное письмо, где взял на себя ответственность за совершенные деяния, но, несмотря на это, прокуроры потребовали приговорить его к 30 годам заключения.

25 августа 2016 года россиянин был признан виновным по 38 преступным эпизодам из 40. Обвинение заявило о нанесенном им ущербе в размере 170 миллионов долларов. В ходе процесса прокуроры доказывали, что в 2014 году при задержании Селезнева на его компьютере были найдены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.