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В киевском взрыве пострадала известная модель
Девушка, пострадавшая во время взрыва в центре Киева, знаменитая украинская модель. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Об этом сообщила блогер Катерина Дей в своём аккаунте в Facebook.
«Девушка, пострадавшая в авто — всемирно известная украинская модель, была лицом Dior. Состояние тяжелое. Ребёнок — мальчик. Не пострадал», — написала Дей.
По информации канала "112", пострадавшую зовут Наталья Гоций.
По данным журналистов, при взрыве девушка лишилась части ноги, врачи 17-й клинической больницы Киева борются за её жизнь. Она находилась в салоне взорвавшейся машины Toyota Camry. В результате взрыва погиб гражданин Грузии, участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе Тимур Махаури. Инцидент произошёл между улицами Бассейная и Большая Васильковская. Выходца из Чечни Махаури подозревали в причастности к убийству террориста Шамиля Басаева. Друзья Махаури назвали взрыв покушением, так как, по их словам, у мужчины было много врагов, «в том числе и из России».
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