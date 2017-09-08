СК возбудил уголовное дело против бывшего мэра Ростова

В Ярославской области следователи завели уголовное дело в отношении бывшего мэра Ростова Юрия Бойко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По информации СК, в рамках реализации областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов на 2010-2015 годы» Бойко заключил муниципальный контракт с ООО «Радострой» на строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации стоимостью 282 млн руб.

«Злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период с августа по ноябрь 2012 года подозреваемый, зная, что в актах о приёмке выполненных работ

содержались недостоверные сведения о фактически не производившихся ООО «Радострой» объёмах работ и затрат, распорядился о перечислении генеральному подрядчику денежных средств в размере свыше 10 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, в результате действий Бойко бюджетам Ярославской области и Ростова причинён ущерб на сумму 10 млн 650 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.