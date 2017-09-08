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СК возбудил уголовное дело против бывшего мэра Ростова
Фото: 1rnd.ru
В Ярославской области следователи завели уголовное дело в отношении бывшего мэра Ростова Юрия Бойко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
По информации СК, в рамках реализации областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов на 2010-2015 годы» Бойко заключил муниципальный контракт с ООО «Радострой» на строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации стоимостью 282 млн руб.
«Злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период с августа по ноябрь 2012 года подозреваемый, зная, что в актах о приёмке выполненных работ
содержались недостоверные сведения о фактически не производившихся ООО «Радострой» объёмах работ и затрат, распорядился о перечислении генеральному подрядчику денежных средств в размере свыше 10 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе.
По версии следствия, в результате действий Бойко бюджетам Ярославской области и Ростова причинён ущерб на сумму 10 млн 650 тысяч рублей.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-мэра Йошкар-Олы по делу о взяточничестве и незаконном предпринимательстве.
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