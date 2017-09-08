Подорванному в Киеве чеченскому боевику припомнили роль в ликвидации Басаева

СМИ, сообщившие о гибели в Киеве уроженца Чечни Тимура Махаури, обратили внимание на то, что он мог быть причастен к ликвидации чеченского террориста Шамиля Басаева

Как пишет газета «Дело», Махаури также подозревали в серии убийств сторонников лидера организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) Доку Умарова , совершенных на территории Турции. Он был известен под именами Али Дабуев и Руслан Папаскири, отмечало в январе этого года турецкое издание Anadolu Haber.

«Коммерсантъ» со ссылкой на правоохранительные органы Турции писал в 2014 году, что Махаури мог быть причастен к операции российских спецслужб, в результате которой был ликвидирован Басаев. Газета, цитируя турецкого прокурора Ахмета Демирхюйюка, сообщила, что грузовик, в котором был подорван чеченский террорист, был подготовлен именно Махаури. В свою очередь в чеченской диаспоре не исключали вероятности того, что Махаури мог не знать, что отправленный им Басаеву транспорт был начинен взрывчаткой.

Махаури погиб днем 8 сентября в результате подрыва автомобиля в районе Бессарабской площади в центре Киева. По данным МВД Украины, сработало взрывное устройство. Также пострадали женщина и ребенок, находившиеся в той же машине.

По некоторым данным, Махаури состоял в чеченском добровольческом «батальоне имени Шейха Мансура», который участвует в вооруженном конфликте в Донбассе.

Шамиль Басаев был убит в июле 2006 года в районе ингушского села Экажево. Согласно версии ФСБ, силовики уничтожили террориста с помощью взрыва сопровождаемого им грузовика с оружием и боеприпасами.