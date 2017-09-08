Погибший в Киеве оказался воевавшим в Донбассе чеченцем



В результате взрыва в центре Киева погиб чеченский боевик Тимур Махаури. Мужчина участвовал в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщает портал LIFE.



Махаури входил в батальон имени шейха Мансура. Чеченец был гражданином Грузии, он постоянно проживал в Киеве. Сотрудники правоохранительных органов Украины в январе 2017 года задержали его по подозрению в ограблении. У боевика изъяли тогда два пистолета с боевыми патронами. В 2012 году полиция Турция задержала Махаури по подозрению в убийстве пятерых выходцев из Чечни, скрывавшихся от российских правоохранительных органов. Кроме того, предположительно, боевик был причастен к убийству Шамиля Басаева . Друзья Махаури назвали взрыв покушением, так как, по их словам, у мужчины было много врагов, «в том числе и из России».

8 сентября в Киеве между улицами Бассейная и Большая Васильковская взорвался в движении автомобиль Toyota Corolla. Помимо Махаури, в результате взрыва пострадали ещё три человека, они госпитализированы.