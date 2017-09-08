ФСБ накрыли секту в Челябинской области



В челябинской области сотрудники ФСБ штурмом взяли организацию миссионеров! Силовики нагрянули в самый разгар очередного собрания.

По некоторым данным, организатор группы вербовал в свои ряды с помощью специальной литературы — конечно же, запрещенной. Адепты платили членские взносы. Зачастую брали кредиты и даже закладывали квартиры. Ну а главный "учитель" склонял новобранцев к самоубийству.



Впрочем, читать проповеди о смысле жизни он теперь будет разве что своим сокамерникам.