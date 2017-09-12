Пострадавшая от взрыва в Киеве модель Dior находится при смерти

Киевские врачи борются за жизнь пострадавшей при взрыве автомобиля модели Натальи Кошель, сообщает портал "Дни.ру".

Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое: она подключена к аппарату искусственного дыхания, у нее повреждены глаза, конечности, мягкие ткани и внутренние органы.

Несмотря на тяжесть травм, врачи не исключают возможности выздоровления.

Других подробностей медики сообщить не смогли, так как мать и адвокат Натальи Кошель запретили распространять любые данные.