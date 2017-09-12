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Пострадавшая от взрыва в Киеве модель Dior находится при смерти
Киевские врачи борются за жизнь пострадавшей при взрыве автомобиля модели Натальи Кошель, сообщает портал "Дни.ру".
Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое: она подключена к аппарату искусственного дыхания, у нее повреждены глаза, конечности, мягкие ткани и внутренние органы.
Несмотря на тяжесть травм, врачи не исключают возможности выздоровления.
Других подробностей медики сообщить не смогли, так как мать и адвокат Натальи Кошель запретили распространять любые данные.
8 сентября во время взрыва автомобиля в Киеве погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, участник войны в Донбассе. Вместе с ним в автомобиле были Наталья Кошель и ее ребенок.
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