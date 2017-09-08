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МВД Украины: причиной взрыва автомобиля в Киеве стало взрывное устройство
В автомобиль, взорвавшийся в центре Киева, была заложена взрывчатка. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Андрей Шевченко.
«По предварительным признакам, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле», — приводит его слова УНН.
Шевченко отметил, что погибший в результате взрыва был гражданином Грузии.
Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в Киеве погиб один человек, трое пострадали.
Вечером 8 сентября в районе улицы Бассейной в центре Киева взорвался автомобиль.
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