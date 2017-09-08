МВД Украины: причиной взрыва автомобиля в Киеве стало взрывное устройство

В автомобиль, взорвавшийся в центре Киева, была заложена взрывчатка. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Андрей Шевченко.

«По предварительным признакам, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле», — приводит его слова УНН.

Шевченко отметил, что погибший в результате взрыва был гражданином Грузии.

Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в Киеве погиб один человек, трое пострадали.

Вечером 8 сентября в районе улицы Бассейной в центре Киева взорвался автомобиль.