Эрмитажные коты при задымлении в музее выжили и находятся в ветклинике



Ранее Эрмитаж сообщал, что при задымлении погибли несколько кошек , находящихся в подвале. Источник в музее отмечал, что одна кошка находится в клинике.

"Четверо животных у нас находятся в стационаре клиники, трое — в удовлетворительном состоянии, одна — в тяжелом. Но с ней работают, надеемся на лучшее", — рассказала Кондратьева.



Как уточняет Эрмитаж, "кошки, находившиеся в подвале Эрмитажа в момент возгорания, получили дымовую интоксикацию, четыре кошки госпитализированы".



По данным ГУМЧС по Санкт-Петербургу, в пятницу в подвале в подсобном помещении Зимнего Дворца произошло горение на площади 7 "квадратов", в 12.51 пожар ликвидирован.



Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды: в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.



Эрмитажный кот в подвале музея во время ежегодной акции День эрмитажного кота