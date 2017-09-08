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В ДНР подтвердили гибель Пашинина
Источник в силовых структурах ДНР подтвердил, что актер Анатолий Пашинин погиб, сообщает «Ридус».
Корреспондент «Ридуса» в ДНР Анна Долгарева написала, что, предположительно, Пашинина убили с третьего раза.
Ранее в пятницу писатель Захар Прилепин сообщил на своей странице в Facebook, что уехавший воевать в Донбасс актер Анатолий Пашинин, возможно, убит в бою.
Пашинин родился в Светловодске (Кировоградская область Украины) в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2014 году уехал из России в Запорожье. Выступал в поддержку «Евромайдана». Известен по ролям в фильме «Мы из будущего», сериалах «Грозовые вороты», «Провинциалы», «Побег».
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