В ДНР подтвердили гибель Пашинина

Корреспондент «Ридуса» в ДНР Анна Долгарева написала, что, предположительно, Пашинина убили с третьего раза.

Пашинин родился в Светловодске (Кировоградская область Украины) в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2014 году уехал из России в Запорожье. Выступал в поддержку «Евромайдана». Известен по ролям в фильме «Мы из будущего», сериалах «Грозовые вороты», «Провинциалы», «Побег».