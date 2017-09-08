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В ЛНР погиб снайпер из известной бригады ВСУ
Фото: Минобороны Украины
Сергиенко принадлежал к 13-му батальону 58-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, известного своим участием в боях близ Авдеевки и Ясиноватой.
Снайпер Вооруженных сил Украины Константин Сергиенко погиб в ночь на 7 сентября, об этом сообщается на сайте телеканала «UA:Сумы».
По данным телеканала, Сергиенко принадлежал к 13-му батальону 58-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, известному своим участием в боях близ Авдеевки и Ясиноватой. Там бригада в феврале 2016 года закрывала около 30 км фронта в районе промзоны.
Сергиенко погиб, находясь в землянке. По информации СМИ, туда прилетел снаряд. Подробности гибели неизвестны, сообщается лишь, что она произошла 7 сентября. В родном городе снайпера Шостке объявили траур.
Ранее стало известно, что боец 1-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Олег Дынька погиб в Донбассе. Он считался одним из самых известных штурмовиков группировки.
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