В ЛНР погиб снайпер из известной бригады ВСУ

Сергиенко принадлежал к 13-му батальону 58-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, известного своим участием в боях близ Авдеевки и Ясиноватой.

Снайпер Вооруженных сил Украины Константин Сергиенко погиб в ночь на 7 сентября, об этом сообщается на сайте телеканала «UA:Сумы».

По данным телеканала, Сергиенко принадлежал к 13-му батальону 58-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, известному своим участием в боях близ Авдеевки и Ясиноватой. Там бригада в феврале 2016 года закрывала около 30 км фронта в районе промзоны.

Сергиенко погиб, находясь в землянке. По информации СМИ, туда прилетел снаряд. Подробности гибели неизвестны, сообщается лишь, что она произошла 7 сентября. В родном городе снайпера Шостке объявили траур.