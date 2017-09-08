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В московском метро произошло ЧП
Фото: ТАСС / Учения в метро
Пассажира сбило зеркалом поезда на станции «Третьяковская» московского метро, сообщает «Говорит Москва».
«Был очевидец того, как перевязывали пострадавшего на "Третьяковке". Я ехал с Китай-города, выходил где-то на середине платформы с "Третьяковки", пришлось перепрыгивать через лужу крови. Его сбило, наверное, зеркалом. Потому что очень близко к краю платформы», — рассказал слушатель радиостанции.
На месте ЧП работает полиция.
Перебоев в движении поездов из-за инцидента нет.
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