"Ивантеевский стрелок" собирался убить собственного отца, - СМИ

Михаил П., который 5 сентября устроил нападение на учителя в школе №1 подмосковной Ивантеевки, всюду носил с собой расстрельный список, в котором находились имена тех, кого он собирался убить. Об этом сообщает oane.ws. По данным портала, в списке, помимо одноклассников и друзей Михаила, был также его отец.

Напомним, дело в отношении «ивантеевского стрелка» рассматривал Басманный суд Москвы. Ранее сообщалось, что суд получил материалы на арест школьника. Следствие просит поместить юношу под стражу до 5 ноября.

Ученик девятого класса Михаил 5 сентября пришел в школу с оружием и напал на учительницу.