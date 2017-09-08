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Знакомые MiyaGi подтвердили гибель его сына – СМИ

У рэпера MiyaGi трагически погиб сын
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Знакомые рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi, подтвердили гибель его полуторагодовалого сына. Об этом сообщил «РЕН ТВ».
Уточняется, что инцидент произошел на улице Верхняя Масловка в Москве.
По рассказам знакомых, малыш выпал из окна днем, он погиб еще до приезда скорой помощи.
Официального подтверждения данной информации нет. В полиции факт инцидента отвергают, хотя соцсети пестрят сообщениями о трагедии.
Полуторагодовалый ребенок рэпера выпал из окна девятого этажа. Он скончался на месте. Читать далее>>
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