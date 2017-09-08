Рэпер Miyagi разгромил подъезд после смерти сына

Рэпер MiyaGi (Азамат Кудзаев), узнав о смерти сына, выпавшего из окна, разгромил подъезд своего дома и повредил руку, сообщает « Московский комсомолец ».

MiyaGi приехал домой через час после случившегося. Издание сообщает, что у мужчины случилась истерика, он стал крушить подъезд. Рэпер повредил руку, ему оказали медпомощь.

Накануне полуторагодовалый сын рэпера выпал из окна девятого этажа в Москве. Мать ребенка ненадолго оставила его одного в комнате с приоткрытым окном. Ребенку дернул за ручку, окно открылось, мальчик упал. Жена рэпера выбежала на улицу, она была в шоке. У мальчика, упавшего на асфальт, не было шанса выжить.

Родные и друзья собрались поддержать Кудзаевых. Отец рэпера, известный хирург-ортопед Казбек Кудзаев, прервал отпуск, чтобы быть с сыном.