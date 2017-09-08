Источник: на белорусском направлении МЖД из-за ЧП задержаны около 30 поездов

Около 30 поездов, включая пять пассажирских, были задержаны на белорусском направлении Московской железной дороги из-за инцидента с контактной опорой. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.





«В 23.06 мск движение в Одинцовском районе было восстановлено. Произошла задержка пяти пассажирских и 23 пригородных поездов, время которой составило до 2 часов», — приводит РИА Новости слова источника.

В пресс-службе МЖД отметили, что поезда пригородного сообщения и дальнего следования работают по расписанию.

