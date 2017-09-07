В Лондоне прогремел взрыв

В центре Лондона прогремел взрыв. Об этом сообщают Behind The News в своём аккаунте в Twitter со ссылкой на источники.



Взрыв произошёл на улице Оксфорд-стрит. Очевидцы сообщают о начавшейся паники в районе происшествия и задымлении. По одной из версий, причиной взрыва стала поломка на электроподстанции. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. На момент написания новости информация о жертвах не поступала.