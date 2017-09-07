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В Лондоне прогремел взрыв
В центре Лондона прогремел взрыв. Об этом сообщают Behind The News в своём аккаунте в Twitter со ссылкой на источники.
Взрыв произошёл на улице Оксфорд-стрит. Очевидцы сообщают о начавшейся паники в районе происшествия и задымлении. По одной из версий, причиной взрыва стала поломка на электроподстанции. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. На момент написания новости информация о жертвах не поступала.
What's going on in London? Closed Road, police? #London pic.twitter.com/w8Q3mbi7MH— Sam (@sammaaans) 7 сентября 2017 г.
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