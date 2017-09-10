Губернатор Флориды предрек гибель отказавшимся от эвакуации из-за «Ирмы»



Губернатор штата Флорида (США) Рик Скотт предрек всем тем, кто остается в регионе, отказываясь от эвакуации из-за урагана «Ирма», гибель от стихии, сообщило издание The Independent. Он отметил, что штат никогда не попадал в такую опасную ситуацию и «не видел ничего похожего на этот ураган».

Вы не сможете пережить эту штормовую волну. Если вам приказали эвакуироваться, вам надо немедленно уходить



— Рик Скотт.



Он подчеркнул, что если стихия такой силы ударит по Флориде, уже никто не сможет спасти отказавшихся от эвакуации. Экстренные службы просто не станут никого спасать.



Режим чрезвычайного положения был введен в штате еще 5 сентября. Эвакуация была объявлена 8 сентября. Из прибрежных населенных пунктов уже были эвакуированы более 660 тысяч человек.