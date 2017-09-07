Украинские силовики открыли огонь по пролетевшему над Балаклеей самолету

Украинские военные обстреляли пролетевший над территорией воинской части в Балаклее частный самолет. Украинские военные обстреляли частный самолет, пролетевший над территорией воинской части в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщает Русская весна. Инцидент произошел днем 5 сентября.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины по региону отметили, что около 14:15 над территорией воинской части в Балаклее пролетел неизвестный объект. После чего военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия.

Самолету пришлось сменить курс в сторону села Борщевка. Позже выяснилось, что самолетом Нарп-1 управлял 38-летний житель Кировограда. Он летел из Новой Водолаги в поселок Вишневое. При этом он нарушил правила безопасности во время полетов, пролетев над воинской частью.