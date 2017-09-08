В Перми на «проклятой» могиле появились загадочные фигуры



На кладбище в Перми на могиле «проклятой дочери» появился странный арт-объект, сообщает Ura.ru.

С так называемой могилой «проклятой дочери» связана городская легенда. На этом месте похоронена дочь пермского исправника Алесандра Девеллия Таисия, скончавшаяся в 1807 году.

Согласно легенде, у Девеллия была интимная связь с женщиной, которая оказалась его матерью. От этой связи родилась девочка, которую отдали на воспитание соседке. Девеллий уехал из Перми и вернулся через 16 лет. Он влюбился в дочь соседки, не зная, что это его собственная дочь. Девеллий женился на девушке, но молодая жена умерла при родах, родив девочку. Через шесть лет Девеллий получил письмо от тещи, которая раскрыла ему тайну рождения жены. Тогда мужчина обезумел и выгнал шестилетнюю дочь из дома. Через некоторое время девочка умерла, а отец похоронил ее, установив на ее могиле надгробие в виде круглой чугунной плиты, напоминающей канализационный люк.

В действительности эта история оказалась выдуманной. Дочь Девеллия умерла от пневмонии, а странное надгробие он мог выбрать, потому что был масоном.

Спустя 210 лет на могиле появился арт-объект, автором которого является арт-группа «Злые» из Екатеринбурга. Участники арт-группы установили фигуру двух секретничающих девочек — Таисии и АрТани. «Прежде незнакомые, сейчас они сидят и болтают о том, что было или могло быть», — говорят авторы скульптуры.