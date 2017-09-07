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Снег с крупным градом выпал в Одинцовском районе
Обильный снег с градом размером с вишню выпал в Одинцовском районе, передает сайт «Подмосковье сегодня».
"Казалось, минуту назад светило солнце, и вдруг внезапно пошел град. Долбил с грохотом в окно машины, думал, стекло разобьет. Снег быстро засыпал весь капот", — рассказал местный житель.
По словам местных жителей, ливень со снегом и градом закончился очень быстро, однако успел засыпать сугробами улицы.
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