Снег с крупным градом выпал в Одинцовском районе

Обильный снег с градом размером с вишню выпал в Одинцовском районе, передает сайт «Подмосковье сегодня».

"Казалось, минуту назад светило солнце, и вдруг внезапно пошел град. Долбил с грохотом в окно машины, думал, стекло разобьет. Снег быстро засыпал весь капот", — рассказал местный житель.

По словам местных жителей, ливень со снегом и градом закончился очень быстро, однако успел засыпать сугробами улицы.