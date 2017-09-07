Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Источник: одно из зданий "Москва-сити" эвакуировали из-за подозрительного предмета

В столице эвакуируют небоскреб «Москва-сити»
Фото:
Из одной из башен бизнес-центра "Москва-сити" эвакуировано 3,5 тыс. человек после обнаружения подозрительного предмета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"По адресу Пресненская набережная, 8 строение 1 на первом этаже офисного здания обнаружен подозрительный предмет. Было решено провести эвакуацию", — сказал источник.
По информации агентства, обнаруженный предмет осматривают кинологи.
Ранее сообщалось, что из-за обнаружения подозрительного предмета оцепили площадь Киевского вокзала.
Еще 14 источников
Происшествия Главное
Интерфакс
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости