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Источник: одно из зданий "Москва-сити" эвакуировали из-за подозрительного предмета
Из одной из башен бизнес-центра "Москва-сити" эвакуировано 3,5 тыс. человек после обнаружения подозрительного предмета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"По адресу Пресненская набережная, 8 строение 1 на первом этаже офисного здания обнаружен подозрительный предмет. Было решено провести эвакуацию", — сказал источник.
По информации агентства, обнаруженный предмет осматривают кинологи.
Ранее сообщалось, что из-за обнаружения подозрительного предмета оцепили площадь Киевского вокзала.
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