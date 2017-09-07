Из одной из башен бизнес-центра "Москва-сити" эвакуировано 3,5 тыс. человек после обнаружения подозрительного предмета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.



"По адресу Пресненская набережная, 8 строение 1 на первом этаже офисного здания обнаружен подозрительный предмет. Было решено провести эвакуацию", — сказал источник.



По информации агентства, обнаруженный предмет осматривают кинологи.



Ранее сообщалось, что из-за обнаружения подозрительного предмета оцепили площадь Киевского вокзала.