«Ирма» разрушила самый опасный аэропорт мира

Аэропорт принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен оказался практически уничтожен ураганом «Ирма», сообщает Daily Mail.

Ураган разрушил здание аэропорта, внешнюю инфраструктуру и самолеты. Песок засыпал взлетную полосу. Здание аэропорта частично затоплено.

Во время прохождения урагана "Ирма" на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

Аэропорт принцессы Юлианы входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Часть взлетно-посадочной полосы находится прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10—20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже за торцом ВПП.